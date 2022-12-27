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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis, yer yer ulaşımı olumsuz etkiledi.

Ömer Ürer, Cem Ali Kuş   | 27.12.2022
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü

Düzce

Otoyolun Ozanlar, Turaplar, Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Güzergahı kullanan sürücüler, yolda dikkatli ilerledi. Bölgede görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan, sis kent merkezinde de etkili oluyor. Hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece olarak ölçülürken, kırağı oluştuğu görüldü.

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