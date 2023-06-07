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Amasya'da selde kaybolan kadının cenazesi bulundu

Amasya'da, sele kapılarak kaybolan kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Umut Yeşilyurt  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Amasya'da selde kaybolan kadının cenazesi bulundu

Amasya

Valilikten yapılan açıklamada, 4 Haziran'daki sel felaketinde kaybolan Zilal Şahin'in de cenazesinin bulunduğu belirtilerek, "Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, arama çalışmalarında görevli personelimize teşekkür ediyor, böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Merkeze bağlı Kızılkışlacık köyüne pikniğe giden Serkan ve eşi Zilal Şahin ile Murat Ekşi'nin bulunduğu otomobil 4 Haziran'da sele kapılmış, Serkan Şahin kendi imkanlarıyla kurtulmuştu.

AFAD, jandarma, Özel İdare ve Samsun Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Murat Ekşi'nin cansız bedeni 5 Haziran'da suya kapıldıkları bölgenin yaklaşık 150 metre uzaklığındaki sulama göledinde bulunmuştu.

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Amasya'da selde kaybolan kadının cenazesi bulundu

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