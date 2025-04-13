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Amasya Taşova merkezli deprem, Samsun'da da hissedildi. -VTR-
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Amasya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Amasya'da saat 17.43'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Amasya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.43'te merkez üssü Amasya'nın Taşova ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin 6,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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