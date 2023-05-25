Dolar
19.93
Euro
21.37
Altın
1,960.49
ETH/USDT
1,783.00
BTC/USDT
26,213.00
BIST 100
4,453.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’da “Millet Buluşması” programında konuşuyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul’da “Beykoz Karadenizliler Buluşması” programında konuşuyor.
logo
Gündem

Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait depo bulundu

Amanos Dağları'nda, geçmiş yıllarda terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen depo imha edildi.

Erdal Türkoğlu  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait depo bulundu

Hatay

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik Operasyonu" kapsamında Amanos Dağları'nda arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.

Ekipler, geçmiş yıllarda terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı belirlenen depo tespit etti.

Depoda yapılan aramada, patlayıcı yapımında kullanılan 60 kilogram amonyum nitrat gübre, muhtelif yaşam malzemesi, elektronik devre kartı, pil bloğu ve kablo bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulması sonrası depo imha edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kripto para borsası "Bitrota" davasında sanıkların yargılanmasına başlandı
Konya'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Almanya'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi
Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait depo bulundu
Deprem bölgesinde yapılacak "Çay Sokağı" konutlarına çay üreticilerinden destek

Benzer haberler

Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait depo bulundu

Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait depo bulundu

Bursa Büyükşehir Belediyesinin Hatay'daki konteyner kentlerinde 10 bine yakın afetzede konaklıyor

Hatay'da yapımı tamamlanan 67 iş yeri depremzede esnafa teslim edildi

Defne Devlet Hastanesinde 2 hafta içinde ameliyatlara başlanacak

Defne Devlet Hastanesinde 2 hafta içinde ameliyatlara başlanacak
Hatay Altınözü'nde depremzedeler için köy tipi afet evlerinin yapımı sürüyor

Hatay Altınözü'nde depremzedeler için köy tipi afet evlerinin yapımı sürüyor

İstanbul'da düzenlenen iki operasyonda 46 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da düzenlenen iki operasyonda 46 düzensiz göçmen yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet