Dolar
38.05
Euro
43.32
Altın
3,226.77
ETH/USDT
1,669.20
BTC/USDT
84,830.00
BIST 100
9,462.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da Şehit Öğretmenler Abidesi’ni ziyareti sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Altı bileşenli karma aşı uygulaması başladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bugün aşılar sayesinde insanlık bulaşıcı hastalıklarla çok daha rahat mücadele ediyor. Yaşam sürelerimiz arttı." dedi.

Duygu Yener  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Altı bileşenli karma aşı uygulaması başladı

Ankara

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bugün aşılar sayesinde insanlık bulaşıcı hastalıklarla çok daha rahat mücadele ediyor. Yaşam sürelerimiz arttı. Bugün etrafımızda çocuk felci, difteri görmememizin, çiçek hastalığının dünyada artık olmamasının en önemli sebebi aşılar." dedi.

Bakan Memişoğlu, Çankaya Çayyolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezinde altı bileşenli karma aşının ilk uygulaması dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Geçen hafta Sağlıklı Hayat Akademisi programını başlattıklarını anımsatan Memişoğlu, insanların nasıl besleneceklerini, egzersizlerini ve sağlıklı kalmanın yollarını bu program sayesinde öğrenebileceklerini aktardı.

Memişoğlu, gençlere sağlıklı hayat merkezlerine başvurmaları çağrısı yaparak, "Gençler lütfen, sağlıklı hayat merkezlerini ziyaret etsinler. Orada onlara koşu bandından, egzersiz salonlarına, beslenme, diyet uzmanlarından, psikologlara kadar her türlü desteği veriyoruz. Gençlerden özellikle istirhamım Sağlıklı Hayat Merkezlerini ziyaret etmeleridir." diye konuştu.

"Altı hastalığa karşı tek bir aşı uygulanacak"

Bakan Memişoğlu, "difteri", "boğmaca", "tetanos", "çocuk felci" ve "hemofilus influenza tip B"ye karşı koruma sağlayan beşli karma aşıya "Hepatit B" aşısının da eklediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Böylece karma aşımız, danışma kurulumuzun önerisi doğrultusunda altı hastalığı koruyacak şekilde programa dahil edildi. Özellikle aşı ile ilgili insanlarımıza şunu ifade etmek istiyorum. Bugün aşılar sayesinde insanlık bulaşıcı hastalıklarla çok daha rahat mücadele ediyor. Yaşam sürelerimiz arttı. Bugün etrafımızda çocuk felci, difteri görmememizin, çiçek hastalığının dünyada artık olmamasının en önemli sebebi aşılar. Nasıl diyet yapıyorsak, beslenmemize dikkat ediyorsak, koruyuculuğu ön planda tutuyorsak aşılar da bizi bulaşıcı, salgın hastalıklardan koruyan en önemli silahlarımız. Aşılar, çocuklarımızın hastalanmamasını, bulaşıcı hastalıktan etkilenmemesini sağlıyor. Onun için toplumumuzun özellikle aşı programlarına uymalarını, hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın önerileri doğrultusunda hareket etmelerini bekliyoruz. Sağlık her şeydir. İnsanın mutluluğunun en önemli kaynağı sağlıktır. Sağlığımızı kaybetmeden, sağlığımızı korumayı bilmemiz lazım."

"Hastalık değil Sağlık Bakanlığıyız"

Türkiye'nin tedavi hizmetleri konusunda dünyaya örnek olabilecek bir hizmet verdiğini vurgulayan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle son 22 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye sağlık hizmetleri konusunda dünyaya örnek olabilen bir ülke. Bizim sağlığımızı koruyacak şekilde artık toplumsal olarak da bu işin üstesinden gelmemiz lazım. Sadece sağlıkçılar değil, tüm toplumun sağlıklı kalması için destek vermesi ve çaba harcaması gerekir. Maalesef hala üç insanımızdan biri sigara kullanıyor. Dört insanımızdan birisi de aşırı kilolu. Bunlar hepsi bir süre sonra hastalık olarak, sağlıksızlık olarak bize dönüyor. O nedenle sağlığımızın değerini bilelim. Biz, hastalık bakanlığı değiliz, Sağlık Bakanlığız. Öncelikle insanlarımızın sağlıklı kalmasını ve kendilerini korumasını istiyoruz. Aşı da bunların en önemlisi. Bebeklerimize aşılarının zamanında yaptırılmasını, aşı programlarına uyulmasını istiyoruz."

Bakan Memişoğlu'nun konuşmasının ardından altı bileşenli karma aşının uygulamasına geçildi. Aşı yapılan bebeklerle ilgilenen Memişoğlu, aileleriyle de bir süre sohbet etti.

Memişoğlu, Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki futbol müsabakası öncesinde futbolcuların sahaya "Doğal olan normal doğum" yazılı pankartla çıkmalarının anımsatılması üzerine, "Futbol maçlarına sadece erkekler mi geliyor?" karşılığını verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Artvin'de heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı
İzmir'de İZSU'nun atık su arıtma tesisi projesine tepki
Bolu'nun karla kaplanan yüksek kesimleri havadan görüntülendi
Samsun Çarşamba Havalimanı 3 ayda 323 bin 462 yolcuya hizmet verdi
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar etkisini sürdürüyor

Benzer haberler

Altı bileşenli karma aşı uygulaması başladı

Altı bileşenli karma aşı uygulaması başladı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile görüştü

Bakan Memişoğlu: Ülkemizde şu anda 286 Sağlıklı Hayat Merkezimiz var. Bu merkezlerimiz tamamen ücretsiz

Liberya 10 bin 800 doz M çiçeği aşısı teslim aldı

Liberya 10 bin 800 doz M çiçeği aşısı teslim aldı
Bitlis'te sahipsiz köpekler belediyenin kurduğu merkezde korumaya alınıyor

Bitlis'te sahipsiz köpekler belediyenin kurduğu merkezde korumaya alınıyor
Sağlık Bakanı Memişoğlu, "boykot" çağrılarına karşı alışveriş yaptı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, "boykot" çağrılarına karşı alışveriş yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet