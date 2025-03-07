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Alo 170 "mobbing" şikayetiyle 145 bin kez çaldı

Çalışma hayatıyla ilgili sorunlara çözüm amacıyla kurulan Alo 170'e 2011 yılının Mart ayından 2024 sonuna kadar 145 bin 308 mobbing (psikolojik yıldırma) başvurusu yapıldı.

Özcan Yıldırım  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Alo 170 "mobbing" şikayetiyle 145 bin kez çaldı

Ankara

Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki vatandaşlardan gelen soru, görüş, öneri, ihbar ve şikayetlerin tek noktadan değerlendirilerek çözümüne aracılık etmeye devam ediyor.

Çağrı merkezi, 2024 yılında 18 milyon 138 bin 455 kez aranırken, hattın kurulduğu 2010'dan bugüne kadar aldığı çağrı sayısı 310 milyon 756 bin 612'ye ulaştı.

Çağrılar arasında, rapor ücreti, hizmet bilgisi, sağlık aktivasyon işlemleri, emeklilik tarihi öğrenme, çeyiz-emzirme ve cenaze ödenekleri ile emekli maaşı bilgileri ilk sıralarda yer alırken, çalışanların mobbing başvuruları da dikkati çekti.

İş yerindeki mobbing konusunda Türkiye'nin psikologlar yardımıyla destek veren ilk ve tek çağrı merkezi olan hatta, 2011 yılının Mart ayından 2024 sonuna kadar 145 bin 308 başvuru yapıldı.

İşitme engellilere işaret dilinde hizmet

Karaman'da 2010 yılındaki ilk çağrı merkeziyle faaliyetlerine başlayan Alo 170, Şanlıurfa, Sivas, Kütahya, Ankara, Trabzon, Bayburt, Zonguldak, Muş, Elazığ, Mardin ve İzmir olmak üzere 12 noktada hizmet veriyor.

Çalışma Hayatı İletişim Merkezine "170" numarasını aramadan canlı destek (web chat) yoluyla "www.alo170.gov.tr", "www.sgk.gov.tr", "www.csgb.gov.tr", "www.iskur.gov.tr", "www.myk.gov.tr" resmi internet sitelerinden ve Alo 170 mobil uygulamasından ulaşılıyor.

Ayrıca, "0850 222 7 170" numaralı WhatsApp hattı aracılığıyla işitme engellilere yönelik işaret dilinde hizmet sunuluyor.

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