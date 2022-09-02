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ALES sonuçları açıklandı

Burcu Çalık Göçümlü   | 02.09.2022
ALES sonuçları açıklandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Ağustos'ta uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.



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