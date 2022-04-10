Dolar
14.75
Euro
16.05
Altın
1,947.30
ETH/USDT
3,246.20
BTC/USDT
42,621.00
BIST 100
2,393.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Alanya'ya yılın ilk kruvaziyeri geldi

Alanya'ya, ilçeyi ziyaret eden yılın ilk kruvaziyeri "Artania" ile 690 turist geldi.

Mustafa Kurt   | 10.04.2022
Alanya'ya yılın ilk kruvaziyeri geldi Fotoğraf: Mustafa Kurt - Anadolu Ajansı

Antalya

Limasol'dan hareket eden Bahama bayraklı kruvaziyer, çoğu Alman 690 yolcu ve 450 personeliyle Alanya Limanı'na yanaştı.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı yolcular otobüslerle ören yerlerine götürüldü, bazıları Alanya çarşısı ve şehir merkezinde vakit geçirmeyi tercih etti.

"Artania"nın akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak Rodos'a hareket edeceği belirtildi.

MTS Globe Tur Operasyon Müdürü Ozan Aksoy, gazetecilere, uzun süre sonra Alanya'ya ilk kruvaziyeri getirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Aksoy, geminin kasımda ilçeyi bir kez daha ziyaret edeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 6 bin 986 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 206'ya çıktı
Çin'de 1350, Hong Kong'da 2 bin 492 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'a ilişkin kamudaki normalleşme süreci ve tedbirlere dair genelge yürürlükten kaldırıldı
BioNTech’den Alman hükümetiyle acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretim sözleşmesi

Benzer haberler

Alanya'ya yılın ilk kruvaziyeri geldi

Alanya'ya yılın ilk kruvaziyeri geldi

Gökçeada ile Bozcaada turizm sezonuna köprü ve otoyol avantajıyla girecek

Kuşadası'na 2 kruvaziyerle bin 114 turist geldi

AnadoluJet yurt dışında 7 noktayı Türkiye'nin turizm merkezlerine bağlıyor

AnadoluJet yurt dışında 7 noktayı Türkiye'nin turizm merkezlerine bağlıyor
1915 Çanakkale Köprüsü, Kuzey Ege turizminde beklentileri artırdı

1915 Çanakkale Köprüsü, Kuzey Ege turizminde beklentileri artırdı
Turizm sektörü, otel restoranlarına yönelik KDV ayrımının ortadan kalkmasından memnun

Turizm sektörü, otel restoranlarına yönelik KDV ayrımının ortadan kalkmasından memnun