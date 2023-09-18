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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Kur'an Kursları Açılış Programı'nda konuşuyor. İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde bulunan 2 personeli arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Mustafa Çalkaya  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Ankara

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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