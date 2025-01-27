Dolar
35.74
Euro
37.51
Altın
2,734.65
ETH/USDT
3,075.00
BTC/USDT
99,510.00
BIST 100
9,997.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Alanya'da tadilat yapılan otelde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde tadilat yapılan otelde çıkan yangın söndürüldü.

Ayşe Yıldız, Mustafa Kurt  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Alanya'da tadilat yapılan otelde çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Mustafa Kurt/AA

Antalya

Cikcilli Mahallesi'ndeki daha önce konut olarak kullanılan ve otele dönüştürülen 10 katlı otelin ilk katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, polis, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İnşaatın üst katlarında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için vinç yardımı istendi. Ekipler, çalışmayla 4 kişiyi kurtardı.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, saat 17.00 civarında inşaat olan binada yangının başladığını, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğünün arazözleri, polis ve jandarmanın Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ile müdahale edildiğini söyledi.

Otelde onarım yapıldığını anlatan Ürkmezer, "4 kişi vardı kurtarıldı, şu an içeride kimse yok. Burası daha önce otel ve konut olarak kullanılmış. Otele çevrilerek, onarım yapılıyormuş. Zeminle birlikte 10 katlı bir yer. İki bloktan oluşuyor, yangın iki bloğa da sıçramış. Sadece 3 kişi dumandan etkilendi, sağlık durumları iyi. Yangının çevresindeki binaları tehdit eden bir durum ya da tahliye söz konusu değil." diye konuştu.

"Yangın, çalışma sırasında kaynaktan çıkıyor"

Ekiplerin soğutma çalışması yaptığını anlatan Ürkmezer, şöyle devam etti:

"İki saatlik yoğun çalışma sonucu ekiplerimiz yangını söndürdü. Tüm katlarda arama tarama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar tüm ekibin yaptığı çalışma, inşaat firması sahibi de buradaydı, onların da tüm çalışan ekipler tam bir listede. Herhangi bir can kaybı bulunmuyor. Kendisinden aldığımız bilgiye göre, bu inşatta günde 200 kişilik çalışma ekibi var. Yangın sırasında sadece 4 kişi ekiplerimizin çalışmasıyla indirildi. Burası otel değil, bir inşaat. Burada kalan, yaşayan yok, sadece çalışanlar var. Yangın zaten o çalışma sırasında bir kaynaktan çıkıyor, alttaki elyaf malzemelerinin tutuşmasıyla yayılıyor, iki saatlik çalışmayla sonlandırıldı. Kurtarılan kişilerin de sağlıklarında ters durum söz konusu değil."

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de söndürme ekiplerinin özverili çalıştığını, 4 işçinin kurtarıldığını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da yıkılmasından endişe duyulan binadaki son dükkan da kapandı
Eber Gölü ve Akarçay Havzası için AB destekli proje çalışmalarına başlandı
Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ayşe Barım'a tutuklama talebi
AK Parti Sözcüsü Çelik: 23 Şubat'ta Ankara'da Büyük Kongremizi gerçekleştirerek, bu süreci tamamlamış olacağız
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Klasik ve bildik İmamoğlu tablosu, maalesef gündeme yine gölge düşürmüştür

Benzer haberler

Alanya'da tadilat yapılan otelde çıkan yangın söndürüldü

Alanya'da tadilat yapılan otelde çıkan yangın söndürüldü

SOLOTÜRK'ün Antalya'daki eğitim uçuşları nefesleri kesti

Antalyaspor ile Beşiktaş berabere kaldı

SOLOTÜRK'ün Antalya'daki eğitim uçuşları devam etti

SOLOTÜRK'ün Antalya'daki eğitim uçuşları devam etti
Antalya yarıyıl tatilinde okulların eğitim kamplarına ev sahipliği yapıyor

Antalya yarıyıl tatilinde okulların eğitim kamplarına ev sahipliği yapıyor
SOLOTÜRK, Antalya'da eğitim uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Antalya'da eğitim uçuşu yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet