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Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.

Mustafa Kurt   | 26.05.2022
Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya

Çakallar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bir helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda orman işletme personeli ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.

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