Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.
Antalya
Çakallar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bir helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda orman işletme personeli ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.