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Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mustafa Kurt, Ayşe Yıldız  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Mustafa Kurt - AA

Antalya

Tepe Mahallesi'nde ormanda duman görülmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü, Alanya ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına, 6 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 3 su tankıyla müdahale etti. Evlere sıçramadan yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalara vatandaşların da destek verdiği yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.



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Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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