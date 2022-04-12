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Aksaray'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Aksaray'ın yüksek kesimleri ve Güzelyurt ilçesinde kar etkili oldu.

Zekeriya Karadavut   | 12.04.2022
Aksaray'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Aksaray

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle gece yağan yağmur, sabaha doğru yerini kara bıraktı. Hafif şekilde başlayan kar, 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasan Dağı'nın çevresi ve Güzelyurt ilçesinde devam ediyor.

Güzelyurt ilçesi ve merkeze bağlı Helvadere beldesindeki çatılar ve araçların üzeri karla kaplandı. Karın gün boyu yağacağı öğrenildi.

Yağmurun etkili olduğu Aksaray kent merkezinde ise gece 1 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 3 derece ölçüldü.

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