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Gündem

Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Aksaray'da yeraltı şehrindeki kuyuya düşen köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Zekeriya Karadavut   | 07.12.2022
Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Aksaray

Merkeze bağlı Topakkaya beldesindeki yeraltı şehrinde kuyudan köpek sesi geldiğini duyanlar ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek için kurtarma çalışması başlattı.

AFAD görevlisi, kuyuya inerek köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Yiyecek verilen köpek, sahibi Mehmet Akif Kılıç'a teslim edildi.

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