Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı
Aksaray'da yeraltı şehrindeki kuyuya düşen köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Aksaray
Merkeze bağlı Topakkaya beldesindeki yeraltı şehrinde kuyudan köpek sesi geldiğini duyanlar ihbarda bulundu.
Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek için kurtarma çalışması başlattı.
AFAD görevlisi, kuyuya inerek köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Yiyecek verilen köpek, sahibi Mehmet Akif Kılıç'a teslim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.