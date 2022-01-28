Dolar
13.62
Euro
15.18
Altın
1,789.88
ETH/USDT
2,406.90
BTC/USDT
36,671.00
BIST 100
1,991.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fatma Girik için Muğla'nın Bodrum ilçesinde Adliye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Gündem

Aksaray'da ekipler köyde mahsur kalan hasta için seferber oldu

Aksaray'da yoğun kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı köydeki hasta, yaklaşık 5 saat süren zorlu çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.

Zekeriya Karadavut   | 28.01.2022
Aksaray'da ekipler köyde mahsur kalan hasta için seferber oldu

Aksaray

Merkeze bağlı Göksugüzel köyünde yaşayan kalp rahatsızlığı ve nefes darlığı bulunan 78 yaşındaki Hasan Toprak'ın fenalaşması üzerine yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, sağlık ekiplerini köye ulaştırmak için seferber oldu.

Bazı bölgelerde 1 metreyi bulan kar nedeniyle yolu güçlükle açan ekipler, kalan 2 kilometrelik yolu tüm çabalara rağmen açamadı.

Bunun üzerine 2 kilometrelik mesafeyi yürüyerek giden UMKE ve sağlık ekipleri, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda ulaştıkları hastayı evinden alarak paletli ambulansa taşıdı.

Toprak, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'nın Kovid-19 aşı oranı mevsimlik tarım işçileriyle yükselecek
Günlük Kovid-19 vakaları son bir ayda 3 kattan fazla arttı
Fransa'da 392 bin 168 Kovid-19 vakası belirlendi
Kovid-19 aşılarının tüp bebek tedavisine zarar vermediği belirlendi
Pfizer'in Kovid-19 ilacına AB'den onay

Benzer haberler

Kamp için çıktıkları yaylada mahsur kalan dağcılara kurtarma operasyonu

Kamp için çıktıkları yaylada mahsur kalan dağcılara kurtarma operasyonu

Aksaray'da ekipler köyde mahsur kalan hasta için seferber oldu

Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan İBB yönetimine 'kar' eleştirisi

Amasya kar altında ayrı bir güzelliğe büründü

Amasya kar altında ayrı bir güzelliğe büründü
İstanbul'da bir kişi sokağındaki karları kendi iş makinesiyle temizledi

İstanbul'da bir kişi sokağındaki karları kendi iş makinesiyle temizledi
Aksaray'da üniversite öğrencileri final sınavlarına paletli ambulansla yetiştirildi

Aksaray'da üniversite öğrencileri final sınavlarına paletli ambulansla yetiştirildi