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'Akrep Nalan' son yolculuğuna uğurlandı

"Akrep Nalan" ismiyle tanınan ve dün 67 yaşında vefat eden sanatçı Füsun Nalan Açın'ın cenazesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ali Ballı   | 05.03.2022
'Akrep Nalan' son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Ali Ballı / AA

Muğla

Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Adliye Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Açın'ın yakınları başta olmak üzere bazı sanatçı arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreni öncesi bazı sanatçı arkadaşları tabutunun başında Açın'la ilgili anılarını paylaştı. Açın'ın cenazesi buradaki töreninin ve duaların ardından karanfillerle Torba Mezarlığı'na uğurlandı. Sanatçının uğurlandığı sırada belediye hoparlörlerinden "Halikarnas" şarkısı çalındı. Açın, daha sonra Torba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene katılanlar duygusal anlar yaşadı.

Eskiçeşme Mahallesi'ndeki evinde dün sabah yaşamını yitiren sanatçının solunum yetmezliği rahatsızlığı olduğu ifade edilmişti.

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