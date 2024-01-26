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AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM, kentte hafta sonu görülecek yağışların pazar akşamından itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği, pazartesi öğlen saatlerine kadar yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Hasan Hüseyin Kul  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM),  yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2 ila 4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde kent genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği belirtildi.

Cumartesi günü yağmur şeklinde görülecek yağışların, pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin beklendiği bildirildi.

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