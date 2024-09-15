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Gündem

AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan duyuruya göre İstanbul'da pazar günü serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Muhammed Gencebay Gür  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul

Merkez'den yapılan açıklamada, kent genelinde pazar günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı, sıcaklıkların 6-8 derece birden azalacağı bildirildi.

Uyarıda, "Pazar günü sabah saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Pazar akşamı saatlerine kadar görülecek yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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