Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi
Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Mersin
07 ERL 29 plakalı otobüs, Sipahili Mahallesi Mersin-Antalya kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 13 işçi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.