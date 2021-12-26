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Akdeniz'de art arda depremler

Akdeniz'de, saat 18.15'te 4,9, saat 21.59'da ise 5,5 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

Muhammed Ali Toruntay   | 26.12.2021
Akdeniz'de art arda depremler

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.59'da merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 35,10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 177,23 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.

Saat 18.15'te de 36 kilometre derinlikte merkez üssü Akdeniz olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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