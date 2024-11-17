Dolar
34.44
Euro
36.29
Altın
2,562.22
ETH/USDT
3,142.80
BTC/USDT
91,250.00
BIST 100
9,389.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde konuşuyor
logo
Gündem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatma Sevinç Çetin  | 17.11.2024 - Güncelleme : 17.11.2024
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars'ta etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü
Eskişehir'de "F-4E Phantom" uçaklarından yer hedeflerine taarruz eğitimi uçuşu
Liman çıkış belgelerine ilişkin esaslar düzenlendi
Palandöken Kayak Merkezi karla kaplandı
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Enkazdan kurtarılan kadın "ikinci şans" olarak gördüğü hayatını protezlerle sürdürüyor

Gaziantep Kalesi yıl sonunda ziyarete açılacak

Nurdağı'nda 65 köy evinin anahtarı depremzedelere teslim edildi

Nurdağı'nda 65 köy evinin anahtarı depremzedelere teslim edildi
Malatya'da depremden etkilenen üreticilere 358 milyon lira destek sağlandı

Malatya'da depremden etkilenen üreticilere 358 milyon lira destek sağlandı
Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet