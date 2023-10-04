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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında saat 10.58'de, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarp Özer  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, merkez üssü Samandağ ilçesi açıkları olan sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,81 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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