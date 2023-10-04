Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de, Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında saat 10.58'de, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, merkez üssü Samandağ ilçesi açıkları olan sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,81 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.