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Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, "112 Çağrı Merkezimize depremle ilgili şu ana kadar bir ihbar gelmedi." dedi.

Mehmet Tosun  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.55'te, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Demre'ye yaklaşık 19 kilometre mesafede olan depremin, 35,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, AA muhabirine, AFAD başta olmak üzere ekiplerin bölgede taramalarını sürdüğünü söyledi.

Şu an için herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediğini belirten Şatıroğlu, "Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. 112 Çağrı Merkezimize depremle ilgili şu ana kadar bir ihbar gelmedi. Depremi biz de hissettik ancak yıkıcı bir etkisi yoktu. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

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