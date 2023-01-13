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Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hamdi Çelikbaş   | 13.01.2023
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.31'de Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 6,86 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 260 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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