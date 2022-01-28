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Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 28.01.2022
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.57'de Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 3,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Gazipaşa ilçesine 82.60 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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