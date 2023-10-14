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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, saat 11.00'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İsa Toprak  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'deki depremin derinliği 7,22 kilometre olarak ölçüldü.

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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
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