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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fırat Taşdemir  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 18.47'de 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 299,32 kilometre mesafede olan depremin 15,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


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