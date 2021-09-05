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Akdamar Kilisesi'nde 9. ayin yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede bu yıl 9'uncu ayin düzenlendi.

Mesut Varol   | 05.09.2021
Akdamar Kilisesi'nde 9. ayin yapıldı Fotoğraf: Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı

Van

Ayine katılmak üzere kente gelenler, Gevaş İskelesi'nde gerekli kontrollerin yapılmasının ardından teknelerle adaya götürüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda kişinin alındığı adada Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan, beraberindeki din adamları ile adaya geldi. 

Bir süre ziyaretçilerle sohbet eden Anuşyan, daha sonra kilisede gerçekleştirilen ayini yönetti. 

Ayini, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın izledi.


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