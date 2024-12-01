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Akdağ Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Samsun'daki Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
Akdağ Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Samsun

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan karın ardından beyaza büründü, kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmasıyla pistler ve telesiyej kullanıma açıldı.

Samsun'a 80, ilçeye ise 7 kilometre uzaklıkta bulunan günübirlik ya da konaklamalı kar tatili imkanı sunan Akdağ Kayak Merkezi kayakseverleri ağırlamaya başladı. Hafta sonunu da fırsat bilen Samsunlular kayak merkezine akın etti.

Bölgedeki en gözde tatil noktalarından biri olan pistleri ve çeşitli kayak olanaklarıyla dikkat çeken merkezi tercih edenler muhteşem manzara ve doğada kayak yapıp, kar topu oynayarak karın tadını doyasıya çıkardı. Bin 500 metre uzunluğundaki telesiyej ile kar yolculuğunu tercih edenler ise keyif dolu anlar yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kent genelinde etkili olan karın ardından kış tatili için önemli bir destinasyon olan Akdağ Kayak Merkezi'nin beyaza büründüğünü söyledi.

Doğan, "Biz Büyükşehir Belediyesi olarak sezon başlamadan tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Beklenen karla birlikte sezonu açtık. Hafta sonu da kayak merkezimize ilgi yoğun oldu. Bizler, ' Odağımız Samsun' diyerek şehrimizin kış turizmi noktasında da hak ettiği değeri alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm kış sporu tutkunlarını merkezimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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