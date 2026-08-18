AK Partili Çelik ve Ala'dan Netanyahu'ya tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun "soykırım şebekesi"nin tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmediğini belirtti.

Açıklamasında, "Bu insanlık düşmanı şebeke, İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı 'insanlık ittifakı'nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır." ifadelerine yer veren Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm insanlık adına yükselttiği ses, bu soykırım şebekesini 'insani değerler' adına mahkum etmektedir. Bu katliam şebekesinin hukuk önünde hesap vereceği günlerin gelmesi, tüm insani değerler adına elzemdir. Netanyahu şebekesinin Gazze'deki soykırımı, Batı Şeria'yı Gazzeleştirme eylemleri, İran halkına saldırısı, Lübnan'ın belli bölümlerini işgal etmesi ve Suriye'ye yönelik tacizleri aynı fanatizm ajandasının parçalarıdır.

Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye'yi tekrar hedef alması, bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi. Şara hükümeti, Suriye'nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa, İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır. Buna karşı tüm uluslararası toplum beraber tepki vermelidir. Netanyahu şebekesine karşı durmak, tüm insanlığın haysiyetini savunmaktır."

AK Parti Genel Başkanvekili Ala

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un seçim afişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının kullanılmasına tepki gösterdi.

Efkan Ala, açıklamasında şunları kaydetti:

“Netanyahu'nun Likud partisi, seçim kaygısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ucuz ve alçakça bir propagandaya başvurmuştur. Bu, katliamcı Netanyahu'nun iç politikada sıkıştıkça başvurduğu çaresizlik siyasetidir. Gazze'de on binlerce masum Filistinliyi katleden, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savaş suçlusu olarak hakkında karar olan bu zihniyet, mazlumların yanında dik duran Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak kendi siyasi ömrünü uzatmaya çalışmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin davasındaki dik duruşu, bu soykırımcı rejimi rahatsız etmeye devam edecektir. Netanyahu ve çetesi, işledikleri insanlık suçlarının hesabını er ya da geç uluslararası adalet önünde verecektir. Türkiye, bundan sonra da hak ve adaletin yanında durmaya devam edecektir.”

“Kaos planlarınız kendi ayaklarınıza dolanacak”

Netanyahu hükümetinin bölgedeki istikrarsızlıktan beslendiğinin kimse için sır olmadığına işaret eden Ala, "Kendi siyasi ömrünü uzatmak için çatışma ve kaosu araçsallaştıran bu zihniyet, en son Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarla bölgede barış içinde yaşayan bir ülkeye tahammül edemediğini bir kez daha göstermiştir. Hedeflerinde sadece Filistin değil, Suriye, Lübnan ve tüm bölge coğrafyası vardır." ifadelerini kullandı.

Netanyahu hükümetine "Bu coğrafyanın istikrarı, sizin dar siyasi hesaplarınızla bozulacak değildir" hatırlatmasında bulunan Ala, şunları kaydetti:

"Suriye'nin kuzeyine yönelik bu saldırgan hamleler ve kaos planlarınız, er ya da geç kendi ayaklarınıza dolanacaktır. Türkiye ve kardeş ülkeler, bu coğrafyanın huzurunu ve güvenliğini sağlama konusunda kararlıdır. Sizin karanlık planlarınıza karşı birlik ve beraberlik içinde dik duracak, mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz. Unutmayın, bu kadim coğrafya sizin kirli hesaplarınızdan çok daha büyüktür."