AK Parti heyeti, CHP ve Yeni Parti grupları ile görüştü

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyon Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, CHP TBMM Grubu ile Yeni Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti.

AK Parti heyeti, CHP Grubu ile görüştü AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyon Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, CHP TBMM Grubu ile Yeni Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti.

Gül ve Yüksel, Meclis'te, CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç ve Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 30 dakika süren görüşmede, Terörsüz Türkiye kapsamındaki "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin ele alındığı öğrenildi.

Görüşmenin ardından bir gazetecinin teklifin ne zaman Meclis Başkanlığına sunulacağına ilişkin sorusu üzerine Gül, "Görüşmeler iyi gidiyor. Yarın inşallah veririz." dedi.

Gül ve Yüksel, daha sonra, Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, Terörsüz Türkiye kapsamındaki "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin ele alındığı öğrenildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, bir basın mensubunun ziyarete ilişkin sorusu üzerine, "İstişare ettik, bilgilendirdik." dedi.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Emir, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Gül ve Yüksel'in "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" konusunda kendilerine bilgi verdiğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül: İstiyoruz ki partilerin desteğiyle çözüme kavuşturalım

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, görüşmelere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerde, Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki yasal düzenlemelere ilişkin siyasi partilere bilgi verdiklerini aktaran Gül, "Türkiye'de terörün sona ermesine yönelik Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi konusunda tüm partileri bilgilendirdik. İstiyoruz ki Türkiye'nin temel meselesi olan bu sorunu partilerle ve onların desteğiyle çözüme kavuşturalım. Bu yönde partileri bilgilendirdik." ifadelerini kullandı.