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AJet, 5 ülkeye bileti olan yolcularına ilave haklar tanıdı

AJet, İsrail'in İran'a saldırı başlatmasının ardından devam eden çatışmalar nedeniyle İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan'a bileti olan yolcularına ilave haklar tanındığını bildirdi.

Kenan Irtak  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
AJet, 5 ülkeye bileti olan yolcularına ilave haklar tanıdı

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da devam eden gerilimin uçuşları etkilediği belirtilerek, "İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan seferlerinde biletleri olan misafirlerimiz için ilave haklar tanımlandı.13 Haziran-30 Haziran 2025 tarihleri arasında söz konusu ülkelere biletleri olan yolcularımızın, 30 Haziran 2025 (dahil) tarihine kadar rezervasyon değişiklikleri, iade talepleri ve bilet süresinin uzatılmasına yönelik talepleri ücretsiz olarak yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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İlave haklarla ilgili ayrıntılara, "https://ajet.com/tr/medya/basin-ve-duyurular/orta-dogu-seferlerimizi-etkileyen-olaylar-nedeniyle-yolculara-verilen-ilave-haklar" bağlantısından ulaşılabileceği açıklamada kaydedildi.

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