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Aile Sosyal Destek Programı ile 11,1 milyon kişiye ulaşıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "ASDEP ekiplerimiz ile 11,1 milyon vatandaşımıza ulaşarak ihtiyaç duyduğu hizmete ilişkin rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunduk." ifadesini kullandı.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Aile Sosyal Destek Programı ile 11,1 milyon kişiye ulaşıldı

Ankara

Göktaş, yazılı açıklamasında, gerçekleştirdikleri her hizmetin odağında ailenin bulunduğunu aktararak, bütün çalışmaların merkezinde ailenin mutlu, müreffeh, birbirini destekleyen ve kollayan yapısının korunmasını temel aldıklarını bildirdi.

Engellileri, çocukları, yaşlıları mümkünse kendi aile ortamında desteklediklerini, eğer mümkün değilse diğer sosyal hizmet modellerini uyguladıklarını anlatan Göktaş, "Bu kapsamda vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden etkin bir şekilde faydalanabilmeleri için arz odaklı sürdürdüğümüz Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile 2017 yılından bu yana aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarını tespit ederek, yapılan incelemeler sonucu bakanlığımızın uygun olan hizmet modellerini uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar 334 bin 732 talep ilgili kuruluşlara yönlendirildi"

Göktaş, ASDEP ile ihtiyaç sahibi tüm hanelere ulaşarak hayat koşullarını iyileştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Kırmızı Yelekliler" olarak tanınan görevlilerin afet ve acil durumlarında da sıfırıncı dakikadan itibaren vatandaşa destek için sahada olduğunu hatırlattı.

ASDEP ile hane ziyaretlerinde vatandaşların sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Sahadaki 4 bin 794 ASDEP personelimiz bugüne kadar 6,7 milyon haneyi ziyaret etti. ASDEP ekiplerimiz ile 11,1 milyon vatandaşımıza ulaşarak ihtiyaç duyduğu hizmete ilişkin rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunduk. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlere erişimini artırmak için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışıyoruz. Alan taraması yapan ASDEP ekiplerimiz hane ziyaretleri ile vatandaşlara ihtiyaç duydukları hizmet ve konulara ilişkin bilgilendirme, rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunuyor. ASDEP ekiplerimizce tespit edilen durumlar bakanlığımızın görev alanındaysa vatandaşlarımızın sosyal hizmet modellerinden faydalanması sağlanıyor. Bakanlığın görev alanı dışındaki durumlarda ise vatandaşlar ilgili kamu kurumlarına yönlendiriliyor. Bugüne kadar 334 bin 732 talep ilgili kuruluşlara yönlendirildi."

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