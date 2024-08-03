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Ağrı'da sağanak sonrası sel meydana geldi

Ağrı'da 2 köyde meydana gelen sel nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

Abdullah Söylemez, Yasin Çavdar  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Ağrı'da sağanak sonrası sel meydana geldi

Ağrı

Kentte akşama doğru sağanak etkili oldu.

Taşlıçay ilçesine bağlı Tanyolu köyü Adakent mezrasında sağanak sonrası meydana gelen sel, tarım arazilerinde hasara yol açtı.

Çiftçiler tarafından biçilen otlar da sel sularında kaldı.

Eleşkirt ilçesine bağlı Güneykaya köyünde de sağanak sele yol açtı.


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