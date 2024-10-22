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Gündem

Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Emre Peker  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor

Ağrı

İlçede etkisini sürdüren soğuk hava akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Vatandaşlar karla kaplanan araçlarını temizledi.

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