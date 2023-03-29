Dolar
19.14
Euro
20.74
Altın
1,965.14
ETH/USDT
1,799.70
BTC/USDT
28,334.00
BIST 100
4,941.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor D-100 kara yolunun Bolu kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle makaslayan tır, ulaşımda aksamaya neden oldu
logo
Gündem

Ağrı'da fırtına nedeniyle iş merkezindeki tabelalar çevreye savruldu

Ağrı'da fırtına nedeniyle iş merkezindeki tabelalar etrafa savruldu, bir iş yerinin camları kırıldı.

Abdullah Söylemez  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Ağrı'da fırtına nedeniyle iş merkezindeki tabelalar çevreye savruldu Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Kentte gün boyu yaşanan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Leylek Pınar Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin dış cephesindeki tabelalar, fırtınanın etkisiyle çevreye savruldu.

Etrafa düşen tabelalar ile demir parçalarının çarptığı bir fırının camları kırıldı.

Fırın çalışanı Mehmet Akdal, AA muhabirine, fırtınanın şiddetli olduğunu söyleyerek, "Karşıdaki binanın demirleri fırının camından içeri giriyordu. Eğer camın yanında fındık kabukları ve tahtalar olmasaydı, fırının içinde daha büyük bir kazaya yol açabilirdi. Camlar yerle bir oldu." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da depremzedeler için ilk aşamada 2 bin 200 konut yapılması planlanıyor
Kapadokya'da etkili olan kar yağışı, baharda açan çiçekleri beyaz örtüyle kapladı
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Büyük bölümü su altında kalan Yusufeli'nin eski ilçe merkezine giriş yasaklandı
Gelecek hafta sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Benzer haberler

Ağrı'da fırtına nedeniyle iş merkezindeki tabelalar çevreye savruldu

Ağrı'da fırtına nedeniyle iş merkezindeki tabelalar çevreye savruldu

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Sinop'ta fırtına nedeniyle yük gemileri doğal limana sığındı

Ağrı'da yakalanan silahlı eylem hazırlığındaki terörist tutuklandı

Ağrı'da yakalanan silahlı eylem hazırlığındaki terörist tutuklandı
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Ağrı'daki Kösedağ'ın zirvesi ilkbaharda karla kaplandı

Ağrı'daki Kösedağ'ın zirvesi ilkbaharda karla kaplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet