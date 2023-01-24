Ağrı'da askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan 2 asker, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.
Ağrı
Türkiye-İran sınır hattında bulunan güvenlik duvarının yanındaki yolda arama tarama faaliyeti yapan askeri araç, kar ve buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan 2 asker, kaldırıldıkları Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde şehit düştü.
Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.