Ağrı'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ağrı
Yanıkdere köyü Aysen Deresi yakınlarında bulunan otluk alanda çıkan yangın, çevredeki ağaçlık bölgeye de sıçradı.
Yangını fark eden köylülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, geniş bir alan zarar gördü.
Öte yandan yanan alan dron ile görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.