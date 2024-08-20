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Afyonkarahisar'daki orman yangını kontrol altına alındı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Canan Tükelay  | 20.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Afyonkarahisar'daki orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Mustafa Bayer/AA

Afyonkarahisar

Kırka beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler 1 uçak, 1 helikopter, 22 arazöz ve itfaiye aracı, iş makinaları, dron ve diğer araçlar olmak üzere toplam 37 araç ve 97 personel desteğiyle müdahale etti.

Yangın kontrol altına alındı.

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