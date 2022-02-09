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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

Canan Tükelay, Kadir Kiper   | 09.02.2022
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı Fotoğraf: Kadir Kiper/ AA

Afyonkarahisar

K.E. (34) idaresindeki 34 FM 8235 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çay ilçesi Pınarkaya köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazada, 21 kişi yaralandı.

Yaralılar, Çay Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar'da çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

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