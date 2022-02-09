Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar
K.E. (34) idaresindeki 34 FM 8235 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çay ilçesi Pınarkaya köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.
Kazada, 21 kişi yaralandı.
Yaralılar, Çay Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar'da çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.