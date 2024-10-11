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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 21 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

Canan Tükelay, Arif Yavuz  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 21 kişi yaralandı Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Cumhuriyet köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüsteki 21 kişi, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 21 kişi yaralandı

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