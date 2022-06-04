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Afyonkarahisar'da dolu ve sağanak, tarım arazilerine zarar verdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Kızılören ilçelerinde etkili olan dolu ve sağanaktan dolayı tarım arazileri zarar gördü.

Hüseyin Ünlüsoy   | 04.06.2022
Afyonkarahisar'da dolu ve sağanak, tarım arazilerine zarar verdi

Afyonkarahisar

İlçelerdeki Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Saltık, Sorkun, Yumruca, Kızılca, Ballık, Kusura ve Ekinova köylerinde etkili olan dolu ve sağanak sonrası hasar tespit çalışması başlattı.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş da ekili arazileri zarar gören köylerde incelemelerde bulundu.

Saltık köyü çiftçilerinden Turgut Yavuz, arazilerinin durumunun kötü olduğunu kaydetti.


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