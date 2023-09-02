Dolar
26.73
Euro
28.81
Altın
1,940.37
ETH/USDT
1,637.10
BTC/USDT
25,827.00
BIST 100
8,056.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Etimesgut Havaalanı'nda, TEKNOFEST etkinliğinde düzenlenen Türkiye’nin ilk uzay yolcuları ile tanışma programında konuşuyor
logo
Gündem

Afşin'de afetzedeler için inşa edilen 3 bin 600 konut kasımda teslim edilecek

6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde afetzedeler için yapılan kalıcı konutlarda çalışmalar sürüyor.

Sinan Doruk  | 02.09.2023 - Güncelleme : 02.09.2023
Afşin'de afetzedeler için inşa edilen 3 bin 600 konut kasımda teslim edilecek Fotoğraf: Sinan Doruk/AA

Kahramanmaraş

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde yürütülen çalışmalarla ilçede inşası tamamlanan 3 bin 600 daire kasım ayında hak sahiplerine teslim edilecek.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, gazetecilere, depremzedeler için inşa edilen kalıcı konutlarla birlikte depremden önce başladıkları kentsel dönüşüm alanı çalışmalarının aynı anda ilerlediğini söyledi.

İlçede afet konutlarının imarlı alana yapıldığını, belediyeye ait imarlı arazileri TOKİ'ye devrettiklerini anlatan Güven, bir an önce depremzedelerin kalıcı konutlara yerleşmesini istediklerini ifade etti.

Depremden önce başladıkları kentsel dönüşüm alanı çalışmasının deprem sonrası kendilerine önemli bir avantaj kazandırdığını aktaran Güven, şunları kaydetti:

"Yeni yerleşim alanı tamamen hava kirliliğine rastlanmayan, termik santralin zararlı etkilerinden uzak, geniş yollarla, bulvarlarla çevrili her türlü sosyal donatı alanın bol bol bırakıldığı, yeşil alanların bol bol bırakıldığı, kamu ihtiyaçlarını karşılayacak alanların bırakıldığı bir alan olacak. TOKİ'lerle birlikte bu alan Afşin'in alternatif yerleşim alanı olacak. Bu alanda biz 2015'te başladığımız imar çalışmalarını 2021 yılında bitirdik, imar parselleri oluştu. Dolayısıyla deprem sonrası aslında biz çok tedirgin olmadık, koşturmadık, yeni şehir aramadık çünkü hazırdı. Yaklaşık iki ay önce de özel imar inşaat faaliyetlerine başladık. Ruhsat vermeye başladık. Önümüzdeki günlerde çok katlı binaların birlikte temelini atacağız."

TOKİ konutlarının tamamlanmasıyla ilçede barınma sorununu bitireceklerini ifade eden Güven, konutların inşasının hız kesmeden sürdüğünü dile getirdi.

Çalışmalarla ilgili gelinen son noktayı aktaran Güven, "TOKİ yetkililerinin bizlere aktardığı bilgilere göre kasım ayından itibaren inşallah konut teslimleri başlayacak. Bu bölgede 3 bin 600 civarında konut yapılıyor. Rezerv alanlar TOKİ'ye ayrıldı. Yeni konutların devreye girmesiyle birlikte Afşin'de Kasım, Aralık itibariyle barınma sorununun önemli ölçüde çözüleceğini düşünüyoruz. Bu da bizi sevindiriyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi tamamlandığında seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti
Bilal Erdoğan: Öğretmenliğin teşvik edilmesi büyük önem taşıyor
Afşin'de afetzedeler için inşa edilen 3 bin 600 konut kasımda teslim edilecek
Dışişleri Bakanı Fidan'dan TEKNOFEST'e ziyaret

Benzer haberler

Afşin'de afetzedeler için inşa edilen 3 bin 600 konut kasımda teslim edilecek

Afşin'de afetzedeler için inşa edilen 3 bin 600 konut kasımda teslim edilecek

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan okullar hayırseverlerin desteğiyle yükseliyor

Deprem bölgesinde 182 bin 916 konteynerde 578 bin 361 depremzede kalıyor

Depremlerden etkilenen Afşin'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Depremlerden etkilenen Afşin'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki KSÜ'ye talep arttı

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki KSÜ'ye talep arttı
Depremden etkilenen Afşin'de eğitim-öğretim hayatı 87 okulda başlayacak

Depremden etkilenen Afşin'de eğitim-öğretim hayatı 87 okulda başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet