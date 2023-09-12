AFAD'ın arama kurtarma ekiplerini götüren uçak Libya'ya ulaştı
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Libya'ya arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyan uçağın ulaştığını bildirdi.
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MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye, kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan dost ve kardeş ülke Libya'ya yardım elini uzatan ilk ülke oldu. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla AFAD'ın arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırdık." bilgisi paylaşıldı.
Türkiye, kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan dost ve kardeş ülke Libya’ya yardım elini uzatan ilk ülke oldu. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla, AFAD’ın arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemelerini Libya’ya ulaştırdık.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/fGrDBZWRiv— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 12, 2023
Üçüncü uçak Ankara'dan hareket etti
MSB'den yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Libya'ya arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait üçüncü uçak da AFAD ekiplerini Libya'ya ulaştırmak üzere Mürted Hava Meydan Komutanlığından hareket etti." bilgisi paylaşıldı.
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Dost ve kardeş ülke Libya’ya arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait üçüncü uçak da AFAD ekiplerini Libya’ya ulaştırmak üzere Mürted Hava Meydan Komutanlığından hareket etti.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/EF2HPXkqtB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 12, 2023