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Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

AFAD'dan Ukrayna sınırında savaş mağdurlarına çorba ikramı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Romanya-Ukrayna sınırında, savaş mağdurlarına çorba ikramında bulundu.

Kemal Karadağ, Barış Gündoğan   | 09.03.2022
AFAD'dan Ukrayna sınırında savaş mağdurlarına çorba ikramı

Ankara

Rusya-Ukrayna savaşının ikinci gününden itibaren Siret Sınır Kapısı'nda insani yardım malzemesi dağıtmayı sürdüren AFAD, savaştan kaçanlara sıcak yemek de ikram ediyor.

Sınırı geçerek Romanya'ya giriş yapan savaş mağdurlarına Türkiye'nin yardım elini uzatan AFAD, bugün de bölgedekilere çorba ikram etti.

Soğuk hava koşullarına rağmen yardım faaliyetlerine devam eden AFAD, ayrıca Ukrayna'dan otobüslerle tahliye edilen Türk vatandaşlarına gıda yardımı sağlıyor.

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