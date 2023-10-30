AFAD'a yapılan bağışların 63,5 milyar lirası depremzedelere ulaştı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bağış hesabında toplanan yaklaşık 122 milyar liranın, 63,5 milyar lirasının barınma ve nakdi yardım desteği olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere ulaştırıldığını bildirdi.
Ankara
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bağışların, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere ulaştırılmaya devam edildiği belirtildi.
Aziz Milletimizin bağışlarını, asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz.— AFAD (@AFADBaskanlik) October 30, 2023
Bağış hesabımızda toplanan;
▪️ 121.940.635.154 ₺’den
▪️ 63.575.201.110 ₺’yi
barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzede vatandaşlarımıza ulaştırdık.
Milletimizden… pic.twitter.com/Bi7dAAZd4n
Bu kapsamda, bağış hesabında toplanan 121 milyar 940 milyon 635 bin 153 liradan 63 milyar 575 milyon 201 bin 110 liranın, barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzedelere ulaştırıldığı kaydedildi.
Afetzedelere harcanan miktarın 40 milyar 500 milyon 808 bin lirasını nakdi yardımlar, 23 milyar 74 milyon 393 bin 110 lirasını da barınma giderleri oluşturdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.