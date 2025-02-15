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AFAD Başkanı Pehlivan Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Kahramanmaraş'ta depremzedeler için yapılan köy evlerinde incelemelerde bulundu.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
AFAD Başkanı Pehlivan Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu Fotoğraf: AFAD

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamada, Pehlivan'ın Güzelyurt köyünde bölge mimarisi ve depremzedelerin ihtiyaçları dikkate alınarak inşa edilen evlerde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "195 konuttan oluşan alanda yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Depremden etkilenen hak sahibi vatandaşlarımız, çok yakında buradaki sıcak yuvalarıyla buluşacak. Güçlü yapılarla, güvenli yarınlara." ifadeleri yer aldı.

Depremzede aileye ziyaret

Pehlivan'ın Dulkadiroğlu ilçesinde deprem konutu kura çekiminde hak sahibi olan Karcı ailesini ziyaret ettiği de bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pehlivan, Dulkadiroğlu'nda Karcı ailesini ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Tüm gücümüz ve imkanlarımızla afetzede vatandaşlarımızın yanındayız. Birlikte güçlüyüz."

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