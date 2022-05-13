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Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'nın Sincik ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yusuf Soykan Bal   | 13.05.2022
Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.23'te Adıyaman'nın Sincik ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 4.95 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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