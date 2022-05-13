Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'nın Sincik ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.23'te Adıyaman'nın Sincik ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 4.95 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.