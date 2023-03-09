Dolar
18.96
Euro
20.07
Altın
1,831.65
ETH/USDT
1,494.40
BTC/USDT
20,888.00
BIST 100
5,446.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yusuf Soykan Bal  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.55'te merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 9,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye’de sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi
Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Kabataş-Bağcılar hattında tramvay raydan çıktı, seferler aksadı
Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde sağlık hizmeti devam ediyor
Malatya'da devrilen kamyondaki 7 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem

AFAD'da deprem koordinasyon toplantısı yapıldı

Depremde anne ve babasını kaybeden başhekim görevinin başından ayrılmadı

Kilis'te jandarmadan eğitimli köpeklerle depremzede çocuklara moral

Kilis'te jandarmadan eğitimli köpeklerle depremzede çocuklara moral
Hasarlı binadan çıkmayan kedi bodrum katta biriken suların içinden kurtarıldı

Hasarlı binadan çıkmayan kedi bodrum katta biriken suların içinden kurtarıldı
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1066 yaralının tedavisi sürüyor

Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1066 yaralının tedavisi sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet