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Adana'daki orman yangınlarında yaralanan hayvanlar tedavi ediliyor

Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerindeki orman yangınlarında yaralanan ve bitkin düşen hayvanların tedavileri yapılıp ilaçları veriliyor.

Eren Bozkurt   | 03.08.2021
Adana'daki orman yangınlarında yaralanan hayvanlar tedavi ediliyor

Adana

Seyhan Belediyesi Sağlık ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, orman yangınında yaralanan hayvanlar için iki ilçede çalışma başlattı.

Ekipler, yangının etkilediği mahallelerde yaralanan ve bitkin düşen keçi, koyun, inek gibi büyük ve küçükbaş hayvanlar ile köpek ve kedi gibi evcil hayvanların tedavisini ve bakımını yaptı, gerekli ilaçlarını verdi.

Yabani hayvanlar için de beslenme noktalarına yiyecek bırakıldı.

Sağlık ve Veterinerlik İşleri Müdürü veteriner hekim Evren Sonyürek, yaptığı açıklamada, yangın bölgelerinde sadece insanların değil hayvanların da büyük zarar gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Yangın çıkan köylerdeki evleri tek tek gezip ihtiyaçları tespit ediyoruz. Ne yazık ki yangınlarda telef olan çok sayıda hayvan var. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tedavisini ve ilaçlamasını yapıyoruz. Sokak hayvanları ve yabani hayvanlar için de besleme noktaları oluşturup bu noktalara çeşitli gıda ürünleri bıraktık. Doğada yaşayan tilki, kurt, çakal gibi yabani hayvanlar bu sayede beslenebilecekler, ulaşabildiğimiz yaralı hayvanların ise tedavisini yapmaya devam edeceğiz."

Adana'nın Kozan ilçesinde 28 Temmuz'da, Aladağ ilçesinde de 29 Temmuz'da çıkan orman yangınları 31 Temmuz'da kontrol altına alınmıştı.

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